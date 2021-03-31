Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den Türk ülkelerine teklif

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi, Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Özbekistan liderleri Şavkat Mirziyev yanı sıra gözlemci ülke statüsündeki Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistanlı yetkilileri katıldı.

Toplantıda söz alan Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, "Türk uygarlığının modernleşmesine, özellikle de tüm dünyaya Ahmed Yesevi ve Kutsal Türkistan'ın mirasını sunarak başlamanızı tavsiye ediyorum. Bu nedenle bugünkü zirveye 'Türk dünyasının manevi başkenti olan Türkistan' konusu altında geçiyor. Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle, Türkistan şehri kökten değişti ve yeni bir görünüm kazandı" dedi.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı, Türk Konseyi Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev, Türk ülkelerinin başkanlarına bir teklifte bulundu. Nursultan Nazarbayev devletlerin gelişmeye devam etmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Biz, Türk Konseyinin geleceği ile ilgili belgeyi kabul etmeliyiz. Bakü'deki zirvede, Türk dilinde konuşan devletler İşbirliği Konseyi seviyesinin örgüt seviyesine yükseltilmesini önerdim. İnsani ve kültürel gelişimin yanı sıra, birbirimizden çok şey öğrenebiliriz. Latin alfabesini kullanmak, gençliğimizin gelişimini küresel düzeyde teşvik etme fırsatı bulduğumuz ortak bir sistem sağlar. Ülkelerin birlikte gelişmesi bizim için önemli" dedi.

Nursultan Nazarbayev, Türk ülkelerinin karşılıklı ticaret geliştirmesi ve yatırımları çekmek için çalışması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Svetlana Kuzhakulova

