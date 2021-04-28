Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Kazakistan'ın Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer için Alibey Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Uluer ailesinin yanı sıra Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sri Lanka'ınn Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir İl Müftüsü Celalettin Altunyakaya'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer'in cenazeleri Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Coşkun Sağlamdin



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