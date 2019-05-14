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Kazakistan'da çok çocuklu ailelere ev desteği

Kazakistan'da çok çocuklu ailelere ev desteği
Kazakistan'da çok çocuklu ailelere ev desteği

Kazakistan’da ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilmesi amacıyla başlatılan, çok çocuklu ailelere ev dağıtılması kampanyasında anahtar teslimi devam ediyor. Pavlodar bölgesinde 70 aile daha ev sahibi yapıldı.

Kazakistan'da çok çocuklu ailelere ev dağıtımı devam ediyor. Şubat ayında başkent Nursultan'da 5 kız çocuğu ebeveynleri işteyken evde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, Kazakistan hükümeti çok çocuklu ailelere kira öder gibi ev sahibi olma imkânı vermişti. Pavlodar Belediye Başkanı Bolat Bakauov şehirde yaşayan 70 aileye anahtarlarını teslim etti. Aileler artık kira öder gibi ev sahibi olarak çocuklarına daha fazla vakit ayırabilecek.
Belediye Başkanlığı bölgede 3 bin 839 tane çok çocuklu aile olduğunu ve 691 ailenin daha ev beklediğini söyledi. Pavlodar İstihdam ve Sosyal Programlar Kurumunun verilerine göre bu yıl sadece Pavlodar'da kalabalık ve muhtaç ailelerin sosyal desteği için 3 milyar tenge (46 milyon TL) tahsis edildi. 

Kazakistan Meclisi, 30 Nisan tarihinde, büyük ailelere konut sağlamak ile ilgili yasayı kabul etmişti. Birçok kesim tarafından takdirle karşılanan proje, çok çocuklu ailelerin üzerinden geçim yükünü alarak çocuklarına vakit ayırmalarını amaçlıyor. Yerel yürütme organlarına göre, şu anda Kazakistan'da 32 bin büyük aile konut sırası içinde.  

Svetlana Kuzhakulova

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