Kazakistan'da gerilim sürüyor!

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan trajik olaylar sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 10 Ocak'ı ulusal yas ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Gözaltı sayısı 4 bin 404'e ulaştı

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise suçluların tespit edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, “Gözaltına alınanların sayısı 4 bin 404 kişi" ifadeleri kullanıldı. Olayları başlatan 11 kişinin de gözaltında bulunduğu belirtilen açıklamada, halihazırda 2'si hakkında Ceza Kanunu'nun “toplu olayları organize etme” maddesi gereği tutuklama kararı alındığı aktarıldı.

Rusya'dan ABD'ye Kazakistan yanıtı: "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak zordur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın Kazakistan'a asker göndermesine yönelik yaptığı açıklamasına Rusya'dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada geçmişte ABD'nin asker gönderdiği ülkeler hatırlatılarak, "ABD evinize girdiğinde hayatta kalmak, soyulmamak ve tecavüze uğramamak zordur. Bu davetsiz misafirleri kapılarının eşiğinde bulan Kuzey Amerika yerlileri, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve daha çok sayıda şanssız insanın ekleyecek çok şeyi var" ifadeleri kullanıldı.

Blinken ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu yasa ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil” demişti. Kazakistan'ı ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmanın zor olacağını belirten Blinken, "Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğudur" demişti.