Kazakistan'da halk erken cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kazakistan'da halk, Haziran ayında yapılan referandum sonucu değiştirilen sistemin ilk cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, erken cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başladığı belirtildi. Yaklaşık 11 milyon 950 bin 485 seçmen, yurtdışındaki 68 sandık da dahil toplam 10 bin 169 sandıkta 20.00'ye kadar oy kullanarak ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Seçimleri 35 ülkenin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve diğer örgütlerden toplam 641 yabancı gözlemci takip ediyor.

Seçimlerde 6 aday yarışıyor

Siyasi partiler ve derneklerin cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkına sahip olduğu ülkede, söz konusu parti ve dernekler kendi üyeleri olmayanları da aday gösterebiliyor. Seçimlerde 69 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nden Karakat Abden (48), Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev (65), Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev (68), Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken (61) ve “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova (56) olmak üzere toplam 6 aday yarışıyor.

İktidar partisi Amanat dahil bir dizi partinin bir araya gelerek kurduğu “Halk Koalisyonu” adına aday gösterilen Cumhurbaşkanı Tokayev, Ocak ayında yaşanan olaylarının ardından “Yeni Kazakistan'ı inşa edeceğiz” sloganıyla başlattığı kapsamlı siyasi reformlarıyla favori isim olarak öne çıkıyor.

Adaylar arasında iş insanı, hukukçu ve kamu çalışanları da bulunuyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tokayev, 1 Eylül'deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül'de seçimin 20 Kasım'da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Aliia Raimbekova



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