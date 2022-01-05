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Kazakistan'da hükümet istifa etti sular durulmadı

Kazakistan'da hükümet istifa etti sular durulmadı
Kazakistan'da hükümet istifa etti sular durulmadı

Kazakistan’da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktobe’de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı’da belediye binasını ateşe verdi.

Kazakistan’da hükümet istifa etti sular durulmadı - Tıkla İzle

Kazakistan'da 3 gündür devam eden akaryakıt protestolarında gerginlik devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda, göstericiler Almatı'daki belediye binasını ateşe verdi ve Aktobe'de bulunan hükümet binasına da baskın düzenledi. Binden fazla protestocuya müdahale eden polis ekipleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından ülke genelinde birçok şehir ve kasabada halk sokaklara dökülmüş ve ülkenin en büyük şehri Almatı, başkent Nursultan, Aktau, Aktöbe, Atırau, Oral, Kökşetav, Karagandı, Şımkent, Janaözen ve Beyneu'da binlerce kişi yürüyüş düzenlenmişti.

Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek, Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'u geçici Başbakan olarak göreve atadı.

 

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