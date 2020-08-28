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Kazakistan'da salgınla mücadele eden sağlıkçıların portreleri üst geçide asıldı

Kazakistan'da salgınla mücadele eden sağlıkçıların portreleri üst geçide asıldı
Kazakistan'da salgınla mücadele eden sağlıkçıların portreleri üst geçide asıldı

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının portreleri üst geçide asıldı.

Kazakistan'da salgınla mücadele eden sağlıkçıların portreleri üst geçide asıldı - Tıkla İzle

Dünya genelinde yeni tip korna virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, ön safta rol alan sağlık çalışanları da unutulmuyor. Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da destek amacıyla bir üst geçide 100 doktor ve hemşirenin portreleri asıldı. Fotoğraflar Kazak fotoğrafçı Ruslan Mazunin tarafından çekildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ağustos ayı başında 8 binden fazla sağlık çalışanının korona virüs ile enfekte olduğu ve bu sayının ülke genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Kazakistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 554'e, toplam vaka sayısı ise 105 bin 243'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 93 bin 990 olarak açıklandı.

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