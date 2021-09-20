Kazakistan'da silahlı çatışma: en az 5 ölü

Kazakistan'ın Almatı kentinde yer alan Alatau semtinde icra ve polis memurlarının bir şahsı evinden tahliye etmeye çalışması üzerine ev sahibi ile polis arasında çatışma çıktı. Evden çıkmayı reddeden ev sahibinin memurlara ateş açması sonucu çıkan çatışmada, 2'si polis memuru olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın kontrol altına alındığı ifade edildi. Hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ve saldırganın kimliklerine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan polis, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.