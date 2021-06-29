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Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı

Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı
Kazakistan'da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı

Kazakistan’da Türk işçiler ile Kazakistanlılar arasında çıkan kavgada en az 2 Türk işçi yaralandı.

Kazakistan’da Türk işçilere saldırı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kazakistan'ın Aktau kentinde inşaat işçisi Türklere kaldıkları koğuş bölgesinde bulunan yemekhanede Kazakistanlı inşaat işçilerinin saldırması sonucu olaylar çıktı.

Çıkan olaylarda en az 2 Türk işçi yaralandı. Yemekhanedeki olayın ardından şantiyeye taşan olaylarda işten dönen 2 Türk işçi daha koğuş bölgesine girişte Kazakistanlı işçilerin saldırısına uğradı.

İşçilerin kaldıkları kamptaki Türk işçiler arkadaşlarına destek olmak için toplanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Türk işçiler, Kazakistanlı diğer işçilerin kendilerine yeniden saldırmasından endişelendikleri için diken üstünde olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım beklediklerini aktardı.

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