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Kazakistan'daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266'ya yükseldi

Kazakistan'daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266'ya yükseldi
Kazakistan'daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266'ya yükseldi

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266’ya yükseldi. Protestoların patlak vermesiyle görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov da "vatana ihanet" şüphesiyle gözaltına alındı.

Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi - Tıkla İzle

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Protestoların şiddet olayların dönüştüğü ülkede başlatılan terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda komşu ülke vatandaşları da dahil olmak üzere gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya yükseldiği bildirildi. Yalnızca Almatı bölgesine bağlı köylerden birinde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Jambıl bölgesindeki bir yerleşim yerinde silah deposu (birkaç silah ve tabanca) bulunduğu aktarıldı. Almatı polisinin ise Kalkaman bölgesindeki araç servis istasyonlarından birinde silah ve mühimmatların yanı sıra çalıntı mallar (bisiklet, televizyon ve cep telefonu) ele geçirdiği kaydedildi.

Taldıkorgan'da cezaevine silahlı saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Taldıkorgan kentinde silahlı bir grubun cezaevine silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, 15 kişilik bir grubun cezaevini ele geçirme girişiminde bulunduğu, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu grubun 3 üyesinin öldürüldüğü, diğerlerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin de yaralandığı aktarıldı. Taldıkorgan sakinleri ise kentte başlatılan operasyonları evlerinin pencerelerinden kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltında

Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise protestoların şiddetini arttırmasının ardından görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu. Masimov'un 6 Ocak'ta görevden alındığı, hakkında vatana ihanetten soruşturma başlatıldığı ve kendisiyle birlikte diğer yetkililerin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Terör operasyonları sürüyor

En büyük şiddetli olaylarının yaşandığı Almatı'da suçluların tespit edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda şehrin farklı noktalarında zaman zaman silah sesleri duyuluyor. Yerel medyaya göre terör tehdidinin kırmızı seviyede olduğu Kızılorda kentinde de terör operasyonları nedeniyle silah sesleri duyuluyor.

Aliia Raimbekova
 

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