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Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev korona virüse yakalandı

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev korona virüse yakalandı
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev korona virüse yakalandı

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalandı. Nazarbayev'in Sözcüsü Aidos Ukibay Twitter'dan yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki Nazarbayev'in, Kovid-19 testinin pozitif sonuç vermesinin ardından kendini karantinaya aldığı açıklandı. Ukibay, "Ne yazık ki Nazarbayev'in testi pozitif çıktı. Paniğe kapılmak için hiçbir neden yok. Nursultan Nazarbayev, görevlerini uzaktan yürütmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.
Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'da 1991-2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

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