Kazakistan'ın Türkistan şehrine manevi ve tarihi başkent statüsü verilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkistan bölgesine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında halkla bir araya gelerek konuşma yaptı. Tokayev, yaptığı konuşmada, Türkistan'ın Türk dünyasının beşiği ve kutsal toprağı olduğunu belirterek, "Bu kutsal şehrin tarihimizde önemli yeri vardır. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi maneviyatımızın sarsılmaz bir dayanağıdır. Bu nedenle Türkistan'a ve bölgeye büyük önem vermeliyiz. Kazakistan'da birçok önemli şahsiyet Türkistan'da defnedildi. Şüphesiz bu kutsal şehre manevi ve tarihi başkentimiz demek doğru olur. Bu nedenle hükümetin yakın zamanda Türkistan'a böyle bir statünün verilmesi konusunda karar alacağını düşünüyorum" dedi.

Aliia Raimbekova



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