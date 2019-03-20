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Kazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Tokayev yemin ederek görevine başladı

Kazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Tokayev yemin ederek görevine başladı
Kazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Tokayev yemin ederek görevine başladı

Kazakistan’ın 30 yıl görevde kaldıktan sonra beklenmedik şekilde istifa eden Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev’den görevi devralan Kasım Cömert Tokayev yemin etti.

Kazakistan'ın 78 yaşındaki eski Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev beklenmedik bir şekilde Salı günü görevinden ayrıldığını açıkladı. Nazarbayev'den görevi devralan Rusça, İngilizce ve Çinçe bilen tecrübeli diplomat 65 yaşındaki Kasım Cömert Tokayev'in, anayasaya göre Nursultan Nazarbayev'in görev süresinin dolacağı Nisan 2020'ye kadar Kazakistan devlet başkanlığı görevini yürüteceği kaydedildi.

Moskova'da eğitim gören önceki başbakan Tokayev'in görevinin sona ermesinin ardından devlet başkanlığına aday olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Nazarbayev görevini devrettiği Tokayev'i "Kazakistan'a liderlik yapacak güvenilir bir adam” diyerek övdü.

Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1989'dan beri petrol zengini Kazakistan Devlet Başkanlığı görevini yürüten Nazarbayev başkanlık seçimlernii her seçim döneminde yüzde 90 oranında oyla kazandı.
(HD-MK-D)  

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