Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı Murat Bektanov oldu

Kazakistan'ın güneyindeki Cambıl bölgesinin merkezi Taraz kenti yakınlarında bulunan bir mühimmat deposunda 26 Ağustos'ta yaşanan yangın felaketi, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in istifasıyla sonuçlanmıştı. Kazakistan'ın yeni Savunma Bakanı belli oldu. Yermekbayev'in yerine birinci yardımcısı Murat Bektanov atandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yermekbayev'in istifasını kabul ettikten sonra Savunma Bakanlığı'na Murat Bektanov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Öte yandan 56 yaşındaki Bektanov, Nisan 2019'dan bu yana Kazakistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcılığı görevi yapıyordu.