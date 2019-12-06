Kazaların bitmediği yokuşta kamyon 6 aracı biçti: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İ. idaresindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, ağır tonajlı araçların girmesi yasak olduğu yolda ilerlerken frenleri boşaldı. Hızla ilerleyen kamyon kavşakta bekleyen 6 araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin İ. araç içerisinde sıkışırken, Özdemir S. isimli bir sürücü ise yaralandı.

Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler kamyon içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışması ile kamyon sürücü yaklaşık yarım saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Meraklı vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşattı

Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak olayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasına engel olan meraklı vatandaşları uzaklaştırarak olay yerini emniyet şeridi ile kapattı. Şeridin arkasına geçen vatandaşlar, yaralının kurtarılma anını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Bu yolda kazalar bitmek bilmiyor

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından çarptığı otomobilin üzerine devrilen kamyon çekici yardımı ile kaldırıldı. Ekipler tarafından yolda yapılan çalışmanın ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, eğim sebebi ile büyük araç trafiğine kapalı olan ve ağır tonajlı araç girişinin yasak olduğunun tabelalarla belirtildiği yolda kurala uymayan ağır tonajlı araç sürücülerinin daha önce de defalarca kazalara sebep olduğu belirtildi.

Murat Kanber - Gürcan Yılmaz - Mustafa Taşören

