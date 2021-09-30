Kazaların olduğu bölgelerde tedbirler genişletiliyor

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde kazaların en çok yaşandığı noktalarda uyarı sistemlerini güçlendiriyor. Alışveriş merkezleri, okul çevreleri, çarşı bölgeleri ve yoğun olan tüm bölgelerde hız kesici, sinyalizasyon ile tabela yerleştirme işlemleri yapılıyor.

Konuya ilişkin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak trafik güvenliğini sağlamak için şehir genelinde yoğun şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın kullandığı yaya geçitlerinde, uyarı sistemlerini uyguluyoruz. Daha önce yaya geçidi olarak işlediğimiz noktalara, sürücüleri uyarmak için hız kesici şeritler ve ‘dikkat' yazılı elektronik tabelalar yerleştiriyoruz. Özellikle Serdivan'da sürekli kazaların meydana geldiği alışveriş merkezleri bölgesinde yoğun bir çalışmamız var. Daha güvenli bir ulaşım ağı için gayretle çalışmaya devam ediyoruz” denildi.