Kazan Vadisi'nde silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilik tarafında yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen Çalışmalar kapsamında; 29.12.2020 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkiinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait cephanelik içerisinde yapılan arama faaliyeti sonucunda;

1 adet Doçka Silahı, 1842 adet Doçka mühimmatı, 1 adet 82 mm'lik Havan ve Sehpası,13 adet 82 mm'lik Havan mühimmatı, 14 adet Havan Tapası, 1 adet SPG 9 (Geri Tepmesiz Tüfek) Roket ve Sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri Tepmesiz Tüfek) Mühimmat Sevk Fişeği, 27 adet SPG 9 Mühimmatı, 1 adet Savunma tipi El Bombası ele geçirilmiştir. Çukurca İlçesi Cevizli Köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada; 1 adet Mavzer Tüfeği, 97 adet Mavzer Tüfeği Fişeği ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş



