Kazanan vergisini ödeyecek

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, yüksek gelirli mükelleflerin vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkaran yeni vergi paketine sanayiciden destek geldi. Taslaktaki gelir vergisi düzenlemesini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir “Verginin tabana yayılması için yüksek geliri olandan yüksek vergi alınması normal. Kazanıyorsa vergisini vermesi lazım. Bu ülkede yaşamanın bir bedeli var. Herkes katkı vermeli. Vergilerin nasıl kullanıldığını denetlemek de bizim görevimiz” dedi. Yeni vergi paketi taslağında yer alan, borsada halka açılan şirketlere vergi teşvikinin doğru bir karar olduğunu anlatan Özdebir “Borsaya açılan şirketler kurumsal yapıya ulaşmak mecburiyetinde ve daha sıkı denetleniyor. Kayıtlı ekonomi açısından iyi olur. Firmalarımızı güçlendirmemiz lazım. Hem marka çıkarmak hem de ülke verimliliği açısından bu önemli. Büyük firmalar ülke ekonomisine daha fazla katkı sunabiliyorlar” diye konuştu.

Özdebir, yarım kalan inşaatları da içine alan yeni istihdam paketinin çok yerinde olduğunu belirttiği açıklamasında “Buralara birtakım sermayeler bağlanmış, imalatçılara borç var. Demir, çimento, kapı kilidi almış bunların da ödenebilmesi lazım. Daha önce tercihimizi doğru yapmadık. Betona, binaya, AVM'ye bu kadar para gömeceğimize sanayiye yatırım yapmalıydık. Üretimden çıkanı tekrar döndürmek zor. Bir arsa sahibi ile anlaşıp beş kuruş harcamadan daireleri satıp ciddi paralar kazandılar. Çayın taşı ile çayın kuşunu satamadılar. İnşaat sektörü 80'e yakın yan segmenti besliyor” dedi.

BANKALAR YAPICI DAVRANACAKLARDI

ASO Başkanı Özdebir, kredi borcu olan şirketler için getirilen finansal yeniden yapılandırmayla ilgili olarak da “Bankaların yapıcı davranacağını düşünüyorum. Verimliliği ve kârlılığı olan, kur şoku sebebiyle iş yapamaz hâle gelen firmalar bu ülkenin değeridir. Gerekirse işletme sermayesi desteği yapılmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye Gazetesi