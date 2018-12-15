Kazanın ardından tramvay seferleri normale döndü

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Çevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle kaza yaşandı. Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz tramvayın enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kayıp raydan çıkarak ters yönden gelen ve içinde yolcu bulunan trenin vagonuna sürttü. Kaza anında 5 kilometre hıza sahip olan her iki araçta da küçük çapta maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından yapılan çalışmalar neticesinde vagonlar tek tek çekildi. Vagonların kaldırılmasıyla birlikte teknik ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından tramvay seferleri normale döndü.

Serdal Altıntepe - Murat Kemaş

