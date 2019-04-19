İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu

Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu
Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin kavşakta çarptığı aracın sürücüsü, kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazanın şokuyla gaz yerine frene basınca ikinci kazaya sebep oldu - Tıkla İzle

Kaza Aydınevler Mahallesi 5546 Sokaktaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Yaşar yönetimindeki 07 ADT 190 plakalı otomobil, Mehmet Ay'ın kullandığı 07 FZJ 78 ve kavşakta beklemekte olan Mutlu Paldır'ın kullandığı 07 AAD 582 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sırasında sürücüsünün panikle fren yerine gaza bastığı 07 ADT 190 plakalı otomobil, önce yanındaki bir araca çarptı, ardından yol kenarında bulunan iş yerinin önüne çıkıp tabelaya çarparak durabildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan ve kimsenin yaralanmadığı kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin, uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadığı görüldü.  

Arif Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.