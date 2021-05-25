Kazanın şokuyla olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgilere göre kaza, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda meydana geldi. Kars'tan Arpaçay istikametine seyir halindeki H.M idaresindeki otomobil, T.K. sevk idaresindeki kamyonete çarptı. Aynı güzergahtaki seyir halinde olan S.T.'nin otomobilini durduramayarak kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılardan 1'i kazanın şokuyla otomobilden çıkarak Atatürk Mahallesi yoluna kaçtı. Kaçan yaralının peşinden koşarak giden sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaralıyı ikna ederek tedavisinin yapılmasını sağladı. Daha sonra her 2 yaralı da olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.