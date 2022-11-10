Kazaya karışan otomobiller dereye uçtu: Mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şans eseri su dolu dereye otomobiller tekerleklerinin üzerine düştü. Otomobillerin içindeki 4 kişi sudan korunmak için araçların tavanına çıktı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan 4 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken otomobiller vinçle dereden çıkarıldı.

Kaza, Zeytinburnu Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, 34 FCZ 358 plakalı otomobili sıkıştırdı. Daha sonra birbirine giren 2 otomobil köprü korkuluklarını kırarak dereye uçtu.

Aşırı süratli olan ve kazaya sebebiyet veren otomobil olay yerinden kaçarken dereye uçan otomobiller şans eseri lastiklerin üzerine düştü. Su dolu derenin içinde kaybolan otomobillerin içindeki toplam 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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