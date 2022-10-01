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Kazaya karışan sürücü trafik polislerini adeta canından bezdirdi

Kazaya karışan sürücü trafik polislerini adeta canından bezdirdi
Kazaya karışan sürücü trafik polislerini adeta canından bezdirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, hem karşısındaki sürücüye hem de trafik polislerine zor anlar yaşattı. Kazanın ardından diğer araç sürücüsüyle tartışan ve önce çekici isteyip ardından 'kendim çekerim' diyerek aracını kenara alan sürücünün kararsız halleri trafik polislerini adeta canından bezdirdi.

Kazaya karışan sürücü trafik polislerini adeta canından bezdirdi - Tıkla İzle

Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, konuşmaları ve hareketleriyle trafik polislerine zor anlar yaşattı. Yaralı olup olmadığını, hastaneye gidip gitmeyeceğini soran trafik polislerine, "Benim bir şeyim yok, önemli olan araba" diyen Ender I., bir süre sonra "Benim belim ağrıyor. Ne yapayım" diye sordu. Polislerin "Biz doktor değiliz. İstersen ambulans çağıralım" demesi üzerine "Gerek yok. İşlemler bitsin sonra bakarız" dedi.

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