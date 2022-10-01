Kazaya karışan sürücü trafik polislerini adeta canından bezdirdi

Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, konuşmaları ve hareketleriyle trafik polislerine zor anlar yaşattı. Yaralı olup olmadığını, hastaneye gidip gitmeyeceğini soran trafik polislerine, "Benim bir şeyim yok, önemli olan araba" diyen Ender I., bir süre sonra "Benim belim ağrıyor. Ne yapayım" diye sordu. Polislerin "Biz doktor değiliz. İstersen ambulans çağıralım" demesi üzerine "Gerek yok. İşlemler bitsin sonra bakarız" dedi.

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