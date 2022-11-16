Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücü, ara yoldan gelen aracın çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anına şahit olan bir vatandaş ise hafif yaralanan sürücüyü görmesine rağmen arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Çevredeki başka kişilerin yardımına koştuğu sürücü olayın şokunu üzerinden atarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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