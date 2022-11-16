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Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti

Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti
Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti

Bursa’da, motosikletli sürücüye ara yoldan gelen otomobil çarptı. Yola savrulan sürücüyü gören bir vatandaş ise yardım etmek yerine arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Kazaya karışan sürücünün yardımına koşmak yerine arkasına bakmadan gitti - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli sürücü, ara yoldan gelen aracın çarpmasıyla yola savruldu. Kaza anına şahit olan bir vatandaş ise hafif yaralanan sürücüyü görmesine rağmen arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Çevredeki başka kişilerin yardımına koştuğu sürücü olayın şokunu üzerinden atarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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