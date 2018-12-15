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Kazaya karışan tramvay vagonları tek tek çekildi

Kazaya karışan tramvay vagonları tek tek çekildi
Kazaya karışan tramvay vagonları tek tek çekildi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza sonrası yaşanan kazada raydan çıkan tramvay, uzun süren çalışma sonrası çekildi.

Kazaya karışan tramvay vagonları tek tek çekildi - Tıkla İzle

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Çevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle kaza yaşandı. Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz tramvayın enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kayıp raydan çıkarak ters yönden gelen ve içinde yolcu bulunan trenin vagonuna sürttü. Kaza anında 5 kilometre hıza sahip olan her iki araçta da küçük çapta maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı.

Tramvayın vagonları tek tek çekildi 

Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan arıza sonrası olay yerine gelen teknik ekipler raydan çıkan tramvayı çekmek için uzun süre çalıştı. Elektrik hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından ‘Dereyarıcı' isimli kurtarma aracına bağlanan halat ile tramvayın önce rayda olan vagonu daha sonra da raydan çıkan vagonu teker teker çekildi.

Serdal Altıntepe - Murat Kemaş
 

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