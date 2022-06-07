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Kazaya karıştı, alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı

Kazaya karıştı, alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı
Kazaya karıştı, alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, el freni çekerek dönmeye çalışan otomobil, hafif ticari araca çarparak alev aldı. Otomobil sürücüsü, alev topuna dönen aracını olay yerinde bırakarak kaçarken, yangına ilk müdahale ise bölgeden geçmekte olan vidanjör tarafından yapıldı.

Kazaya karıştı, alev topuna dönen otomobilini bırakıp kaçtı - Tıkla İzle

Olay, Orta Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 54 ABG 656 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsü el freni çekerek dönmeye çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil, hafif bir ticari araca çarptı. Kaza neticesinde otomobil alev aldı. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Alevlere teslim olan otomobile ilk müdahale bölgeden geçmekte olan SASKİ'ye ait bir vidanjör tarafından gerçekleştirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Otomobilin yanarak kullanılamaz hale geldiği olayla alakalı inceleme başlatılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar

 

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