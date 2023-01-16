Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Kaza sabah saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsü kavşak yakınlarında maddi hasarlı trafik kazasına karışarak trafik ekiplerinden yardım istedi. Yol güvenliği alarak maddi hasarlı trafik kazasına yardımcı olan emniyet güçleri, havanın sisli olmasından dolayı dubalarla yolu tek şeride düşürdü. Ardından yine aynı istikamette seyir halinde olan M.Ç. (53) idaresindeki 45 ABB 188 plakalı kamyonet, önce dubaları fark etmeyen ve hatalı şerit ihlali yapan O.E. idaresindeki 64 EE 248 plakalı kamyonete, ardından da direksiyon hakimiyetini kaybederek önceki kazaya yardımcı olmak isteyen trafik polisi ile yanındaki vatandaşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan trafik polisi H.B. (47), önceki kazaya karışan 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsünün şoförü İ.K. ve kamyonet sürücüsü M. Ç. yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmına fırlayan Aziz Turan (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen 64 EE 248 plakalı kamyonet ise polis ekiplerinin uzun takibi sonucu yakalandı.

Yaralıların durumu iyi

Feci kazada kamyonetin çarpması ile yaralanan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılardan trafik polisi H.B. ve kamyonet sürücüsü M.Ç.'nin ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Hasan Yiğen

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