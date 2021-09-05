Kazaya sinirlenen motokurye dehşet saçtı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yemek servisi yapan bir motokurye, İETT otobüsünün çarpması sonucu yere düştü. Bu duruma sinirlenen motokurye, arkadaşını da olay yerine çağırarak dehşet saçtı. İçinde yolcuların bulunduğu otobüsü tekmeleyen motokuryeler, hem vatandaşlara hem de otobüs sürücüsüne zor anlar yaşattı. Camları tekmeleyip şoföre küfürler eden saldırganları vatandaşlar da sakinleştiremedi. İETT sürücüsünün polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken, otobüste de hasar meydana geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli