İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazayı gören AK Parti'li vekil, yaralıların yardımına koştu

Kazayı gören AK Parti'li vekil, yaralıların yardımına koştu
Kazayı gören AK Parti'li vekil, yaralıların yardımına koştu

Gaziantep-Nizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in yaralılara yardım etti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otobanı Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yaralıların yardımına koştu. Milletvekili Şahin, kazanın ardından hem görevlilere yardım etti hem de kazazedeleri teselli etti. Şahin, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Yaralılara müdahale ettik ve yol tedbirlerini almaya çalışırken kaza nedeniyle otobanın daralması ve aşırı hız nedeniyle maalesef aynı anda ikinci bir kazayı yaşadık. Sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle ağır yaralı 3 kardeşimizi hastaneye naklettik" ifadelerini kullandı.  

Hanifi Güzel

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.