Kazayı gören kaza yaptı: 8 araç birbirine girdi 1 kişi yaralandı

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova Viyadükler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sağanak yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 otomobil çarpıştı.

Kayganlaşan yolda kazayı gören diğer araçlar frene basınca önündeki araçlara vurdu. 3 ayrı kazada 8 araç birbirine girerken kazalarda 1 kişi yaralandı.

Yaralı şahıs bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazalar sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten verildi. Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza sebebiyle polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

