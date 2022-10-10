Kazayı unutup kavgaya tutuştular

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçidin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine giden U.Ö. idaresindeki 44 KN 403 plakalı Ford marka kamyon, aynı yönde ilerleyen F.U. yönetimindeki 34 VL 4720 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen



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