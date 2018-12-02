Kazdağları eşsiz kar manzaraları ile dikkat çekiyor

Kuzey Ege'de Balıkesir ve Çanakkale il sınırını oluşturan Kazdağları, 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kazdağları'nın eşsiz güzelliklerini karelerine sığdırmak isteyen fotoğrafçılar ve doğa tutkunları bölgeye akın etti.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bölgede, birçok dağ yolu ise ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle bölgeye hazırlıksız gelen bazı sürücüler araçları ile karda mahsur kalırken, onların yardımına diğer sürücüler yetişti.

Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen vatandaşlar, beyaza bürünmüş dağın keyfini doyasıya çıkardı.

Emrah Elmas

