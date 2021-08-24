Kazdağları yangını sürüyor

Kazdağları'nda dün başlayan ve halen devam eden orman yangınına ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "23.08.2021 tarihinde saat 09:18'da Edremit Kazdağı Milli Park Şefliği sınırları içerisindeki Kavurmacılar Mahallesi, Kavurmacılar Mevkiindeki kızılçam ağaç türündeki ormanlık sahada başlayan yangına ilk müdahale 09.36'da havadan yapılmıştır. Yangına havadan 18 helikopter ve 6 uçak ile karadan 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 10 ekskavatör ve 9 yer/kara ekibi ile müdahale edilmiştir. Yangına 328 orman işçisi ve diğer kurum personelleri ile yapılan müdahale sonucu karanlık çökmeden yangının önü kesilmiştir. Gece boyu yerden yapılan müdahaleleri takiben 24.08.2021 tarihinde gün doğumuyla birlikte 17 helikopter tekrar müdahaleye başlamıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 İtfaiye Aracı ile özel sektöre ait 2 kepçede yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Milli Parklar Şefliğinin 236 numaralı bölmesindeki yangınla mücadele çalışmaları devam etmekte olup, henüz yangın kontrol altına alınamamıştır" denildi.

Hüseyin Tokmak



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