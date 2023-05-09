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Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, baharın yaşanmaya başladığı şu günlerde yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’nın bu güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Kazdağları'nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görenleri hayran bırakıyor. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan dron ile görüntülendi.

Emrah Elmas

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