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Kazdağları'nda 7 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü

Kazdağları'nda 7 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü
Kazdağları'nda 7 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kazdağları’nda 7 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü - Tıkla İzle

Kazdağları'nın Dereli Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten ötürü başlayan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 3 helikopterle ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 aoazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 7 hektarlık kızılçam yandı.

Yaşyer Mahallesi Muhtarı Kenan Çelik “Yangın ihbarı sabah 6'da ulaştı bana. Köyden tayfa götüren bir zeytinci arkadaşımız görmüş. Bize ulaştı, bilgi verdi. Biz de gerekli yerlere bilgi verdik. Komşu köy ile birlikte yangın bölgesine gittik. Yangın şu anda kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Emrah Elmas
 

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