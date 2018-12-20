İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor

Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor
Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan kara yolunda kar yağışı sebebiyle oluşan buzlanmalar trafiği olumsuz etkiliyor.

Edremit-Yenice arasında yer alan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda iki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 640 metre rakımlı Kapanca-Hanlar mevkiinde buzlanma görülürken, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, ancak Hanlar, 2. Deveboynu mevkii arasında yolda oluşan buzlanma sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk edecek sürücülerin araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını bildiriyor.

Emrah Elmas
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.