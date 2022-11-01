Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altında

Edremit ilçesine bağlı Kazdağları bölgesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Mehmetalan-Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevkii civarında farklı 2 noktada başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edilmesinin ardından orman ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altında alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ise sürüyor.

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ!

Şimdiye kadar yangın sahasında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. 3 ayrı noktada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ederken Jandarma ekipleri de bölgede sabotaj ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi alıyor. Bölgede sarp arazide aynı anda 3 ayrı noktada şiddetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde çıkan yangın sabotaj ihtimalini ortaya atıyor. Ekipler bu yönde çalışma başlattı.

Bahadır Demirçeviren- Emrah Elmas

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