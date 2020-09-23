Kazdağları'nda kuraklık alarmı

Mitolojide bin pınarlı İda olarak tanımlanan Kazdağları su zengini kaynakları ile kayıtlara geçerken küresel ısınma ve Edremit körfezindeki bölgeden aşırı ve kontrolsüz artezyen kullanımı nedeniyle zor anlar yaşamaya başladı. Kazdağları'nın Edremit ilçesi sınırları içinde kalan Karakoç, Düden, Kırlangıç mevkilerinde bu güne kadar çok yaşanmayan su sıkıntıları yaşanmaya başladı. Denizden yüksekliği bin 200 metre civarında olan bölgelerde yaşanan su sıkıntısı özellikle özel izinle küçük baş besiciliği yapan çobanları zora sokmaya başladı. Binlerce yıldır kesilmeyen pınarların ve çeşmelerin aşırı artezyen kullanımı ve küresel ısınma nedeniyle kuruduğunu ifade edene küçük baş hayvan yetiştiricisi Mehmet Kılıç “Bölgede uzun zamandan bu yana yağışlar olmuyor. Bir de sahil bölgelerinde aşırı artezyenlerden su kullanımı olunca dağın rezevrleri hızla tükeniyor. Son bir ayda su sıkıntısı yaşadığımız için hayvanlarımız ile yer değiştirme zorunda kaldık. Kazdağları, bin pınarlı dağ olarak geçiyor. Ama bir an önce çözüm bulunmaz ise Kazdağları'nın yüksek kesimleri kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya gelmeye başlayacak. HES'lere , RES'lere, madenlere karşı duruş sergileyen çevrecileri sahillerde bilinçsizce açılan artizyenlere de dur diyecek eylemler yapmalarını istiyorum” dedi.

Emrah Elmas