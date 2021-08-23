Kazdağları'nda yangın! 4 helikopter müdahale ediyor, 2 yangın söndürme uçağı yolda

Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopterler ise havadan müdahale ediyor.

Çamlık ve kayalık alandaki yangın için çevre illerden de takviye helikopter gönderildiği, bölgede çalışmalara 4 helikopterin katıldığı öğrenildi.

Öte yandan 2 yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgârın etkisiyle büyüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saat 10.30 sıralarında Güre Mahallesinin Kavurmacılar mevkiinde orman yangını çıktı Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangına bir tanesi 6 ton su kapasiteli olmak üzere 4 helikopterler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri istenirken, yangın söndürme uçağının gelmesi bekleniyor. Rüzgârın şiddetinin arttığı öğrenilirken, yangın büyümeye devam ediyor.

