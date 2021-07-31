Kazdağları'nda yangın alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi, girişlere izin verilmiyor

Tüm yurt genelinde etkili olan orman yangınları ile mücadele devam ederken Kazdağları'nda da olası yangınlara karşı alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Orman teşkilatında izinler kaldırılırken, ekipler 7 gün 24 saat en küçük ihbarı bile çok kısa sürede değerlendiriyor.

Kazdağları'nda hizmet veren yangın istasyonlarının haricinde bölgenin çeşitli bölgelerinde gezici arazözler ve motorsikletli ekipler yangın emarelerini sürekli gözetliyor. En küçük yangın belirtisine daha ekip gönderilerek müdahale ediliyor. Ayrıca jandarma ve orman muhafaza memurlarınca Kazdağları'na girişe izin verilmiyor. Ormanlık alana girmeye çalışan vatandaşlar ise kontrol noktalarında görevliler tarafından geri döndürülüyor.

Emrah Elmas

