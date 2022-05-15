Kazdağları'nda yeşilin bin bir tonu havadan görüntülendi

Binlerce endemik tür bitkiye binlerce yıldır ev sahipliği yapan flora ve faunası ile bir bölümü Milli Park statüsünde bulunan Kazdağları, bahar aylarının gelmesiyle canlandı.

Kazdağları'nın meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte farklı tonlarda yeşillikler seyri doyumsuz bir manzaralar oluşturuyor.

Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan drone ile görüntülendi. Kazdağları ilkbahar aylarında da doğa severlerin ve doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor.

Emrah Elmas

