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Kazdağlarında yoğun kar yağışı başladı

Kazdağlarında yoğun kar yağışı başladı
Kazdağlarında yoğun kar yağışı başladı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle Kazdağlarında etkili oluyor.

Kazdağlarında yoğun kar yağışı başladı - Tıkla İzle

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede etkili oluyor. Edremit-Kalkım-Yenice karayolunda Kumluca-Hanlar-Kalkım yol kesiminde zaman zaman oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri Kumluca-Hanlar mevkiinde tuzlama çalışması yaparken yetkililer sürücüleri bu yol kesiminde kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmadan yol almamaları konusunda uyarırken muhtemelen buzlanmalara karşı daha dikkatli ve yavaş seyir yapılmasını istediler. Kar yağışının bölgede artarak sürmesi bekleniyor. 

Emrah Elmas
 

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