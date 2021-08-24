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Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor

Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor
Kazdağları'ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor

Kazdağları’nda dün çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları tüm gece karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Dağları kaplayan beyaz duman havadan da görüntülendi.

Kazdağları’ndaki yangın söndürme çalışmaları sabah saatleri itibariyle devam ediyor - Tıkla İzle

 Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii'nde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250'ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı. Gün içerisinde yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.

Samet Doğru - Ali Kamur - Emrah Elmas
 

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