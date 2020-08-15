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Kazdağları'ndaki yangını büyümeden söndürüldü

Kazdağları'ndaki yangını büyümeden söndürüldü
Kazdağları'ndaki yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir’de Kazdağların'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Talim Alanı Kartal Çeşmesi mevkiinde orman yangını çıktı. Kalkım Edremit Karayoluna yakın bir alanda çıkan yangın kısa sürede ihbar edildi. Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 3 tanker ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangının 0.5 hektar alanda meydana geldiği ve örtü yangını şeklinde seyir ettiği öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına geçildi.

Emrah Elmas

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