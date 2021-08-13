Kazdağları'nın eteklerindeki arazi yangını korkuttu

Kazdağları eteklerinde Yenice'nin Akçakoyun köyünde tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle civardaki anız olarak bırakılan tarlalara sıçradı. Yangında bir küçük baş hayvan işletmesinin ahırı alevlere teslim oldu ve yandı. Yanını Kalkım Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, bir greyder, Kalkım Belediyesi'ne ait itfaiye ve iş makineleri müdahale etti. Yangın tarın arazilerinden çevredeki ormanlık alanlara ulaşmasın diye yoğun bir çalışma yapıldı. Yangın nedeniyle çıkan dumandan çevre çilek bahçelerindeki işçilerde olumsuz etkilendi. Yangında 15 dönüm tarım arazisi ilk belirlemelere göre etkilendi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.



Emrah Elmas - İbrahim Çubuk

