Kazma ve kürekle enkaz altındakilere umut oldular, o kahramanlar konuştu

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde etkili olan deprem felaketinin hemen ardından Zonguldak'tan bölgeye sevk edilen 3 bin 800 maden işçisi; kazma ve kürekleriyle enkaz altındakilere adeta umut oldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılan işçilerden 116'sı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda "Hoş geldiniz kahramanlar" anonslarıyla karşılanan maden işçilerine Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve ilçe protokolü karşıladı.

Maden işçilerinden Alper Sarıoğlu, "Biz ilk önce Malatya'ya gittik. Oradan AFAD'a gittik. AFAD bizi koordine etti. İlk akşam hiç beklemeden enkaza gittik. Biz o gece sabahladık ancak canlı çıkartamadık. Enkazdan hayatını kaybeden vatandaşları aldık. Biz orada 20 kişilik gruplar halindeydik. Devletimiz bizi sağ olsun KYK yurduna yerleştirdi. Enkazdan çocuk çıkardığımız oldu. Psikolojimiz etkilendi. Her akşam vardiyalı şekilde mücadele verdik. 6-7 saat dinlenip sonra yine çalıştık" dedi.

Maden işçilerinden Mehmet Bayrak ise, "Bebekler olsun çocuklar olsun. Çok kişi aldık. Zor geçti ama kurtarabildiğimizi kurtardık. Kahraman olarak anılmaktan gurur duyuyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık" ifadelerine yer verdi.

"En ufak bir taşın altına bakmaya çalıştık"

Maden işçilerinden Tufan Ayhan, deprem bölgesinde en küçük bir taşın altına dahi bakmaya çalıştıklarını belirtti. Ayhan, "Çok uğraştık. En ufak bir taşın altına bakmaya çalıştık. Memleketimize geldiğimizde gözümüz arkada kalmasın başımızı yastığa rahat koyalım diye çaba gösterdik. Askerlerimiz olsun AFAD olsun çok mücadele ettik" şeklinde konuştu.

Maden işçisi Yusuf Aytürk ise, "Yine arasalar tekrar yine döneriz. Çoluk çocuğumuzu bıraktık, gittik. Orada insanın gözleri doluyor. Türkiye'nin yüzde 95'i yardım etti. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş. Birlik ve beraberliğini kesinlikle kaybetmemiş. Hakkımız helal olsun. Yardım edene, canla başla çalışanlara helal olsun" dedi.

Gece gündüz telefonlarının açık olduğunu söyleyen Atilla Soyluk isimli madenci de, "Bugün yine gönderseler seve seve gideriz. Aynı madende çalışır gibi. Elimizle koymuş gibi aldık. Hiçbirine zarar vermedik" diye konuştu. İşçiler ardından otobüslerle Zonguldak ve Bartın'daki evlerine hareket etti.

Gülcan Çolak - Onur Altındağ

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