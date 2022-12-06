KBRN Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) tanıtımı SSB tarafından gerçekleştirildi



SSB tarafından Türkiye'de ‘Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit (KBRN)' teknolojileri alanındaki mevcut yeteneklerin belirlenmesi ve dünyada yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, KBRN teknolojileri alanında tecrübe ve bilgi birikimine sahip kurum ve kuruluşlardan, Milli Savunma Bakanlığından, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, ilgili bakanlıklardan, savunma ve güvenlik güçlerinden, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından, savunma sanayii firmalarından, ilgili SSB daire/grup başkanlıklarından 200'ü aşkın temsilci katıldı.

KBRN OTAĞ faaliyetleri bu yıl başlayarak yaklaşık bir yıl boyunca devam edecek olup, OTAĞ çalışmaları sonucunda KBRN teknoloji yol haritası hazırlanması hedefleniyor. Yürütülecek OTAĞ faaliyetinde, “Tespit/Teşhis Teknolojileri”, “Korunma Teknolojileri” ile “Dekontaminasyon Teknolojileri”nin odak çalışma grupları altında sürdürülmesi planlanıyor.

Doğukan Gürel



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