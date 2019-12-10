İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KDK vatandaşın 65 yaş üstüne ücretsiz seyahat talebini haklı buldu

KDK vatandaşın 65 yaş üstüne ücretsiz seyahat talebini haklı buldu
KDK vatandaşın 65 yaş üstüne ücretsiz seyahat talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel halk otobüslerinden 65 yaş üzeri kişilerin ücretsiz olarak yararlanabilmesi için belediyeye ve Karabük Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

Karabük'ten KDK'ya başvuran bir vatandaş, ilde özel halk otobüslerinde 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz seyahatinin mümkün olmadığını ifade ederek, önce belediyeye, daha sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduğunu, müdürlüğün bu konuyla ilgili genel bir karar alamayacaklarını bildirdiğini belirtti. Başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumundan 65 yaş üzeri bütün şehir halkına ücretsiz seyahat hakkı verilmesini talep etti. KDK, belediyeden ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili talep ettiği bilgi ve belgeleri inceledikten sonra tavsiye kararı verdi.

Kararda, 4736 sayılı Kanun'la 65 yaş üzeri kişilerin belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağının belirtildiği yer aldı. Kanun böyleyken belediye yetkililerinin Karabük'ün emekli kenti olması, toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle bu hükmü uygulamamasının hakkaniyetli olmadığı savunuldu.

Tavsiye kararında, ülkemizde daha çok nüfusa sahip pek çok ilde vatandaşlar ücretsiz seyahat haklarından faydalanırken Karabük Belediyesinin ücretli veya indirimli seyahat hakkının kullanımında hukuksuz şekilde takdir yetkisi kullandığının altı çizildi. Vatandaşın avukatlığını yapan Ombudsman, özel halk otobüslerinden 65 yaş üzeri kişilerin ücretsiz olarak yararlanabilmesi için belediyeye verilen tavsiye kararını Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de iletti.

Emin Kuvat

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.