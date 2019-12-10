KDK vatandaşın 65 yaş üstüne ücretsiz seyahat talebini haklı buldu

Karabük'ten KDK'ya başvuran bir vatandaş, ilde özel halk otobüslerinde 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz seyahatinin mümkün olmadığını ifade ederek, önce belediyeye, daha sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduğunu, müdürlüğün bu konuyla ilgili genel bir karar alamayacaklarını bildirdiğini belirtti. Başvurucu, Kamu Denetçiliği Kurumundan 65 yaş üzeri bütün şehir halkına ücretsiz seyahat hakkı verilmesini talep etti. KDK, belediyeden ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili talep ettiği bilgi ve belgeleri inceledikten sonra tavsiye kararı verdi.

Kararda, 4736 sayılı Kanun'la 65 yaş üzeri kişilerin belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağının belirtildiği yer aldı. Kanun böyleyken belediye yetkililerinin Karabük'ün emekli kenti olması, toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle bu hükmü uygulamamasının hakkaniyetli olmadığı savunuldu.

Tavsiye kararında, ülkemizde daha çok nüfusa sahip pek çok ilde vatandaşlar ücretsiz seyahat haklarından faydalanırken Karabük Belediyesinin ücretli veya indirimli seyahat hakkının kullanımında hukuksuz şekilde takdir yetkisi kullandığının altı çizildi. Vatandaşın avukatlığını yapan Ombudsman, özel halk otobüslerinden 65 yaş üzeri kişilerin ücretsiz olarak yararlanabilmesi için belediyeye verilen tavsiye kararını Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne de iletti.

Emin Kuvat