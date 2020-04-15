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KDK'nın dostane çözümüyle üniversiteyi bitiren personele zam verildi

KDK'nın dostane çözümüyle üniversiteyi bitiren personele zam verildi
KDK'nın dostane çözümüyle üniversiteyi bitiren personele zam verildi

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen başvuru, yükseköğrenimini çalışırken bitiren personel için umut oldu.

İl sağlık müdürlüğünde makine teknikeri olarak çalışan şikâyetçi başvurusunda unvanının bir üst öğrenimi olan makine mühendisliği bölümünden mezun olduğunu belirterek idareye, intibakının yapılması için dilekçe verdiğini belirtti. Başvurucu idarenin başvurusu karşısında herhangi bir işlem yapmadığını zam ve tazminat konusunda yaşadığı mağduriyeti gidermesi için Ombudsmana başvurduğunu ifade etti.

www.ombudsman.gov.tr adresinden gelen başvuru üzerine KDK uzmanları inceleme ve araştırma yaptı. Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığıyla iletişime geçen KDK gerekli bilgi ve belgeleri talep etti. Kurulun görüşü üzerine KDK, makine teknikerliği programı mezunlarının bir üst öğreniminin makine mühendisliği olduğunu teyit etti.

KDK Zam ve Tazminat Verilmeli Dedi Bakanlık Uygun Buldu

KDK yaptığı inceleme ve araştırma sonuçlarını Sağlık Bakanlığıyla paylaşarak başvuranın mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanması gerektiğini söyledi. Bakanlık, KDK'nın görüş ve önerileri neticesinde başvuranın zam ve tazminatlardan faydalanması konusunda olumlu görüş bildirdi.
KDK'nın girişimleriyle zam ve tazminatlarına kavuşan başvurucu, bir hak arama kurumu olan Ombudsmanlığa teşekkür etti.

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