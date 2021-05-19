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Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa

Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa
Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir yaylada sürüdeki bir keçinin çoban köpeğine kafa tutması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa - Tıkla İzle

İlçeye bağlı Cebeli köyü Çiçekli Yaylasında bulunan ve 150'den fazla koyunun yer aldığı sürüde yavrusuyla birlikte yer alan ve adı “Süslü” olan saanen cinsi keçinin sürünün çoban köpeği olan Bulut'a rest çekmesi, ayaklarının üzerine kalkarak köpekle kafa tokuşturması kameralara takıldı.

Akrabalarıyla birlikte dağa giden Selami Karaaaslan koyun sürüsündeki tek keçinin köpekle oynadığını fark edince o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Köpeğe verdikleri ekmeği almak için keçinin köpeğe kafa tuttuğunu, havlamasına rağmen keçinin köpekten kaçmadığını kaydeden Karaaslan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Orada çay içmeye gitmiştik. Köpek geldi verdiğimiz ekmeği aldı. Ekmeği köşede yerken keçi onun yemeğini almaya çalıştı. Daha sonra tekrar dövüşmeye başladılar. Keçi köpeğin ekmeğini çalmaya çalışıyordu, köpekte kovalıyordu onu. Ondan sonra keçinin yavrusu da ona desteğe geldi. Daha sonra birbirleriyle oynadılar. Köpek havlamasına rağmen keçi kaçmadı, videodaki gibi birbirleriyle kafa tokuşturdular, oynadılar. Böyle bir manzarayı daha önce hiç görmedim.”

Recep Ergin
 

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